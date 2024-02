Dirceu diz que reação à fala de Lula é hipocrisia e que Netanyahu deve arcar com apartheid e genocídio

"A posição do Lula tem um peso extraordinário na opinião pública mundial", afirma o petista. "Além disso, o Bibi [Netanyahu] está isolado mundialmente. A opinião pública mundial está contra ele. A União Europeia já deu um basta, o [presidente norte-americano Joe] Biden está sofrendo um desgaste eleitoral enorme por causa do apoio que deu a Israel", afirma o ex-ministro.

O ex-ministro afirma que, ao contrário do que dizem analistas, a crise diplomática do governo Lula com o governo de Binyamin Netanyahu não favorece o presidente israelense.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.