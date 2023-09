Diplomatas concordam em linguagem que 'não humilhe' a Rússia em comunicado do G20

No ano passado, a Rússia havia concordado, a contragosto, com a inclusão desse conteúdo na declaração conjunta da cúpula do G20 na Indonésia —mas depois recuou. Pequim, em mais uma manifestação de apoio a Moscou, afirma que o G20 é um foro essencialmente para tratar de economia, não de paz e segurança.

"Graças ao trabalho duro de todas as equipes, conseguimos consenso para a declaração da cúpula de líderes do G20. Eu anuncio a adoção dessa declaração", disse Modi.

Brasil, Índia, África do Sul e Indonésia ficaram encarregados de negociar os parágrafos mais sensíveis. Os chefes de estado e governo bateram o martelo no sábado.

