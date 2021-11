Dinheiro fica espalhado em rodovia após porta de carro forte se abrir

Uma rodovia ficou coberta de dinheiro após a porta de um carro forte abrir nesta sexta-feira (19). A chuva de dinheiro aconteceu em San Diego, na Califórnia, na Interstate 5.

Rodovia fica coberta de dinheiro após porta de carro forte se abrir pic.twitter.com/Xb7WSmOOX5 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) November 20, 2021

A rodovia foi bloqueada nos dois sentidos e algumas pessoas pararam seus carros para pegar as notas de dólar do chão.Em vídeos publicados no tiktok é possível ver pessoas correndo com o dinheiro e jogando as cédulas para o ar. Duas pessoas foram presas.O FBI de San Diego não informou a quantia de dinheiro caiu do carro, mas orientou as pessoas que ainda não devolveram o dinheiro, que o entreguem em 48 horas para evitar um processo criminal.