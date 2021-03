Dinamarca suspende vacina da AstraZeneca após relatos de coágulos

Após relatos de casos de formação de coágulos sanguíneos, que incluíram uma morte, as autoridades da Dinamarca informaram nesta quinta-feira (11), que suspenderam o uso de vacinas contra Covid-19 da AstraZeneca durante duas semanas.

Segundo a Reuters, as autoridades não disseram quantos relatos de coágulos sanguíneos surgiram, mas a Áustria parou de usar uma remessa de vacinas da AstraZeneca enquanto investiga uma morte decorrente de problemas de coagulação e uma doença causada por uma embolia pulmonar.

"Tanto nós quanto a Agência Dinamarquesa de Medicamentos temos que reagir a relatos de efeitos colaterais possivelmente graves, tanto da Dinamarca quanto de outros países europeus", disse o diretor da Agência Dinamarquesa de Saúde, Soren Brostrom, em um comunicado.

A vacina será suspensa por 14 dias, disse a agência de saúde, mas sem dar detalhes da vitima de coágulos sanguíneo dinamarquesa.

Em nota enviada à Reuters, a AstraZeneca disse que a segurança de sua vacina foi amplamente estudada em testes com humanos e dados revisados por outros cientistas confirmaram que a vacina foi, no geral, bem tolerada.

No início desta semana, a farmacêutica disse que suas vacinas são sujeitas a controles de qualidade severos e rigorosos e que não houve "quaisquer eventos adversos graves confirmados associados com a vacina". Ela ainda disse que está em contato com autoridades austríacas e que apoiará totalmente sua investigação.

Na quarta-feira (10), a EMA disse que até agora não há indícios ligando a AstraZeneca aos dois casos na Áustria.

Ela disse que o número de eventos de tromboembolismo pulmonar – marcado pela formação de coágulos sanguíneos – em pessoas que receberam a vacina da AstraZeneca não é maior do que aquele visto na população em geral, e que 22 casos do tipo foram relatados entre as três milhões de pessoas que a receberam até 9 de março.