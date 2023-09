Dilma inaugurou porto na última ida de presidente do Brasil a Cuba

Autoridades brasileiras e diplomatas destacam o simbolismo do retorno de um chefe do Executivo ao país e dizem que a dívida passará a ser discutida em nível técnico, num momento mais adiante.

Na última passagem de Lula no segundo mandato, o chefe do Executivo encontrou o líder revolucionário e amigo por mais de duas horas. À época, Fidel já estava afastado do poder e o governo era liderado por seu irmão, Raúl Castro.

A chega de Lula ao poder em 2003 intensificou as relações e as colocaram em outro patamar.

As relações entre Cuba e Brasil foram retomadas em 1985 pelo então presidente José Sarney, após a ditadura militar ter rompido com o regime à época liderado por Fidel Castro.

Cuba deixou de pagar o Brasil por essa operação, e Mariel representa hoje a maior parte da dívida de US$ 538 milhões (R$ 2,6 bilhões) de Havana com Brasília.

O principal evento daquela viagem foi a inauguração de Mariel, porto a cerca de 40 quilômetros de Havana e cuja modernização foi possibilitada via empréstimo do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

HAVANA, CUBA (FOLHAPRESS) - A ex-presidente Dilma Rousseff, (PT) última líder brasileira a viajar a Cuba antes da atual visita de Lula (PT), teve uma passagem pela ilha em 2014 marcada pela inauguração do porto de Mariel, quando também foi questionada sobre os investimentos milionários do Brasil na ilha.

