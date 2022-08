Dilma apoia Kirchner após promotor pedir prisão

O caso de Kirchner, que tem imunidade política por conta dos cargos de vice-presidente e presidente do Senado, está em julgamento desde 2019. Ela e outras doze pessoas são julgadas em um caso no qual Cristina é acusada de ter orientado a atribuição de licitações de obras públicas na província de Santa Cruz (sul), seu berço político, para favorecer o empresário Lázaro Báez.

Ao todo, a promotoria pede a condenação de Cristina a 12 anos de prisão e também que ela seja impedida "permanentemente" de exercer cargos públicos, além do confisco de $ 5,3 milhões de pesos argentinos (ou cerca de R$ 200 mil, no câmbio atual), segundo informou o jornal "La Nación".

