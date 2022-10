Dezenas morrem e mais de 100 ficam feridas após tumulto em festa de Halloween na Coreia do Sul

Um bombeiro disse à AP que as pessoas foram esmagadas quando uma grande multidão avançou por um beco estreito perto do Hamilton Hotel, um dos pontos mais famosos para festas de rua em Seul.

SÀO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao menos 100 pessoas ficaram feridas neste sábado (29) após serem esmagadas por uma multidão durante a celebração do Halloween nas ruas de Itaewon, distrito em Seul, capital da Coreia do Sul. As informações são das agências de notícias AP e Yonhap.

