Deslizamento de terra em ilha da Itália deixa ao menos um morto e 10 desaparecidos

A primeira-ministra Giorgia Meloni afirmou que estava em contato com seu ministro da Proteção Civil, Nello Musumeci, e o Departamento de Proteção Civil. "O governo expressa sua proximidade com os cidadãos e prefeitos dos municípios da ilha de Ischia e agradece às equipes de resgate engajadas na busca dos desaparecidos", disse ela.

Setenta brigadistas estão trabalhando no resgate, disse o corpo de bombeiros no Twitter. Mas ainda há dificuldades nas operações porque as condições climáticas são desafiadoras, afirmou o ministro do Interior italiano, Matteo Piantedosi, a repórteres em Roma. Segundo ele, várias pessoas continuam presas sob a lama.

