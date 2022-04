Desde a invasão russa, quase 2 mil civis morreram na Ucrânia, afirma ONU

De acordo com análise feita pelo governo da Ucrânia até as 7h30 do dia 15 de abril, desde o início da guerra, pelo menos 2.700 civis foram mortos, incluindo mulheres e crianças. Em período semelhante, o órgão registra mortes de 198 crianças.

O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH, na sigla em inglês) disse em nota que pelo menos 2.651 pessoas ficaram feridas em igual período analisado. Em mesmo relatório, a agência pontua que a maioria das mortes e dos ferimentos aos civis foi causada pelo uso de armas explosivas com uma ampla área de impacto, "incluindo bombardeios de artilharia pesada e sistemas de foguetes de lançamento múltiplo, mísseis e ataques aéreos", afirmou.

