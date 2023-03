DeSantis coloca em conselho da Disney ex-pastor que atribuiu homossexualidade à água da torneira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O republicano Ron DeSantis, governador da Flórida apontado como herdeiro do espólio político de Donald Trump, nomeou na última segunda-feira (27) Ron Peri, um ex-pastor de Orlando e cofundador da organização conservadora Moms for Liberty para o conselho de supervisão do território da Disney.

Por mais de 50 anos, o órgão deu à área do parque temático relativa autonomia de decisão em relação ao Estado, mas essa condição foi revertida. Com a nova regra, DeSantis pode trocar os cinco conselheiros -até então pessoas ligadas à Disney- por aliados de sua preferência, entre eles Peri.

O ex-pastor chamou a homossexualidade de "mal" no ano passado e difundiu uma teoria da conspiração que sustenta que a água da torneira poderia estar tornando as pessoas gays, segundo a CNN.

"Hoje o reinado corporativo finalmente chega ao fim", declarou DeSantis nesta semana ao assinar o projeto de lei que altera a governança do distrito especial da empresa. "Esta legislação acaba com o status de autogoverno da Disney, faz com que viva sob as mesmas leis que todos os outros e garante que pague suas dívidas e sua parcela justa de impostos."

A revisão do conselho acontece um ano depois de a Disney se pronunciar contra um projeto de lei posteriormente sancionado que ficou conhecido como "Don't Say Gay" (não diga gay).

O texto diz que "instruções sobre orientação sexual ou identidade de gênero não podem ser dadas no jardim de infância e até o terceiro ano do ensino fundamental". A lei indica também que esses conceitos não devem ser debatidos "de modo que não seja apropriado à idade" e "de acordo com padrões estaduais", embora o currículo escolar da Flórida não preveja a abordagem desses temas nessa faixa etária.

"Por que existem homossexuais hoje? Há inúmeras razões. Alguns diriam que se deve ao aumento do estrogênio na nossa sociedade. Há estrogênio na nossa água, que vem das pílulas anticoncepcionais", afirmou Peri em teoria infundada durante um debate em janeiro de 2022. "Mas a maior razão que eu sugeriria a vocês, baseado no que eu estou falando aqui, é a remoção da restrição. Você remove as restrições e o mal ocorre."

Peri ainda afirmou, na mesma ocasião, que há efeitos nocivos no estilo de vida homossexual, associado por ele a doenças. O ex-pastor também chamou gays de desviados sem interesse no futuro, já que muitos não têm filhos. As mulheres também foram alvo de Peri quando ele disse que, antigamente, ser mãe era o auge para a mulher e ao colocar o aborto nos EUA no mesmo patamar de genocídios como o Holocausto.

DeSantis nega que a medida no conselho seja uma reação ao posicionamento da Disney em relação à lei que restringe a discussão sobre orientação sexual e identidade de gênero. Segundo ele, a verdadeira motivação é a presença de temas relacionados à sexualidade na programação para crianças. "Acho que todos esses membros do conselho gostariam muito de ver o tipo de entretenimento que todas as famílias podem apreciar", afirmou, defendendo um modelo de família baseado em padrões conservadores e heteronormativos.