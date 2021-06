Desabamento parcial de prédio na Flórida deixa um morto; 51 estão desaparecidos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um prédio de 12 andares de frente para o mar desabou parcialmente na Flórida, nesta quinta-feira (24), deixando ao menos um morto. Uma grande operação de resgate está sendo realizada em busca de sobreviventes. De acordo com as autoridades, além de dez feridos, 51 pessoas estão desaparecidas.

Sally Heyman, comissária do condado de Miami-Dade, disse que as autoridades não conseguiram entrar em contato com dezenas de pessoas que supostamente vivem no prédio, local que concentra famílias e pessoas que vão à Flórida nos meses de inverno nos EUA em busca de temperaturas mais agradáveis.

"Há 51 pessoas que supostamente estavam lá, mas não sabemos se estão em férias ou outra coisa, então estamos esperando", disse Heyman à CNN por telefone. "A esperança ainda existe, mas está diminuindo."

Imagens de vídeo mostram uma parte significativa do prédio, na cidade de Surfside, ao norte de Miami Beach, reduzida a escombros e com o interior dos apartamentos à vista. "O chefe da polícia me disse que ao menos duas pessoas foram transportadas para o hospital nesta manhã, e uma morreu. Atendemos dez pessoas no local", disse o prefeito de Surfside, Charles Burkett, à emissora americana de TV NBC.

Ainda não está claro quantas pessoas moravam no prédio, ou quantas estavam nele no momento do incidente. Alguns moradores conseguiram sair sozinhos pelas escadas, enquanto outros tiveram de ser resgatados pela varanda. Segundo Burkett, cães farejadores participam da busca e, até o momento, nenhum sobrevivente foi encontrado. Ele acrescentou que ainda não se sabe a causa do desabamento.

Santo Mejil, um morador da região, disse que sua esposa, uma cuidadora, estava no prédio quando ele desabou. Ao jornal Miami Herald relatou que a mulher ouviu uma forte explosão. "Parecia um terremoto", contou ele, soluçando, no momento em que ela ligou para dizer que estava sendo retirada do local.

A prefeita de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, lamentou a "terrível tragédia" e enviou condolências para as pessoas afetadas pelo incidente. "Somos muito gratos aos bombeiros e a todos os socorristas no local; que eles se mantenham seguros enquanto trabalham para salvar vidas", declarou. Segundo a imprensa local, o prédio foi construído em 1981 e tinha 130 unidades --cerca de 80 das quais estavam ocupadas.