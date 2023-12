Deputado turco sofre ataque cardíaco ao discursar sobre guerra em Gaza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado turco Hasan Bitmez, do partido islâmico Felicity, desmaiou em meio a uma sessão no Parlamento no momento em que criticava as ações do governo de Recep Tayyip Erdogan no que diz respeito à guerra Israel-Hamas nesta terça-feira (12).

De acordo com o serviço local da rede BBC, ele sofreu um ataque cardíaco e foi socorrido por outros parlamentares. Ao desmaiar, Bitmez, 53, bateu a cabeça no chão, e um dos presentes na sala começou a fazer massagem cardíaca nele no local.

O deputado foi levado de ambulância para um hospital da região, e horas depois, o Ministério da Saúde da Turquia informou, em nota, que seu estado de saúde era extremamente grave.

A pasta detalhou que um exame de angiografia foi realizado e constatou que duas artérias estavam completamente bloqueadas. Bitmez atualmente está conectado a um respirador pulmonar.

Diabético, ele tem dois stents cardíacos, ainda de acordo com a apuração da BBC. Pouco antes de desmaiar, o parlamentar turco dizia que o Estado de Israel "sofreria a ira de Alá" pelas ações que tem conduzido na Faixa de Gaza desde o último 7 de outubro.

"Mesmo que a história se cale, a verdade não ficará em silêncio", afirmou. "Eles [Israel] pensam que, se se livrarem de nós, o problema estará resolvido. Mesmo que se livrem de nós, não se livrarão da culpa. Se se livrarem do castigo da história, não se livrarão do castigo de Alá."

O Felicity, partido do deputado, com frequência critica a atuação do governista AKP pelo que descreve como uma posição "moderada" frente aos acontecimentos que se desenrolam em Gaza. O deputado, por exemplo, criticou Erdogan, dizendo que o líder era "diretamente responsável por cada bomba de Israel lançada sobre Gaza".

Em discursos públicos, o presidente turco tem criticado o governo de Binyamin Netanyahu. Mais recentemente, afirmou em um grande ato em defesa dos palestinos que Israel era um "peão do Ocidente".