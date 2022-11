Deputado trumpista filho de brasileiros será homenageado em jantar de ONG

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - George Santos, primeiro deputado republicano abertamente gay eleito nos EUA, será um dos homenageados em jantar realizado pela Love Together Brasil, ONG que se especializou em furar poços artesianos para levar água potável a pessoas que enfrentam a seca no sertão.

