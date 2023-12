Deputado local da Ucrânia detona granadas em prédio do governo e fere 26

O conselho havia se reunido para debater o orçamento de 2024, e esse teria sido o motivo da discussão, ventilam os meios de comunicação ucranianos. O Zakarpattia24, por exemplo, um veículo da região, afirma que Batrin já havia entrado em confronto com seus colegas por causa de um possível aumento salarial para o chefe do conselho durante a guerra.

As autoridades não identificaram o autor do ataque, mas a imprensa local afirma que se trata de Serhi Batrin, membro do conselho da vila e filiado ao partido Servo do Povo —o mesmo do presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Inicialmente, a polícia informou que o agressor havia morrido, mas, em um comunicado posterior, acrescentou que os médicos estavam aplicando manobras de reanimação cardíaca. As motivações do deputado ainda não estão claras. O incidente está sendo investigado como um possível ataque terrorista.

O ataque aconteceu em um prédio do governo na vila de Keretski, por volta das 11h, segundo a polícia. Um vídeo publicado pela corporação mostra um homem entrando na sala e permanecendo parado na porta por alguns segundos antes de tirar os explosivos do bolso dos casacos e lançá-los ao seu lado. Em seguida, a gravação capta explosões e os gritos dos presentes.

