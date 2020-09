Deputado é suspenso após ser flagrado em cena erótica durante sessão virtual na Argentina

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - O deputado Juan Emilio Ameri, da aliança governista Frente de Todos, foi suspenso nesta quinta (24), após aparecer tocando e beijando os seios de sua mulher durante sessão virtual do Congresso argentino.

No momento da cena, o Parlamento debatia a renegociação da dívida das províncias e como fará a reestruturação dos pagamentos a aposentados.

O Congresso vem funcionando de maneira parcialmente remota devido à pandemia de coronavírus, e um outro deputado discursava quando Armeri apareceu em um momento íntimo com sua mulher no canto da tela gigante que hoje ocupa o espaço do salão principal da Casa.

Ao se dar conta do que estava ocorrendo, o presidente da Câmara, Sergio Massa, mandou desligar a câmera do parlamentar e, na sequência, pediu a suspensão de Ameri. "Vamos escutar as explicações do senhor deputado, mas não podemos admitir esse tipo de situação", afirmou.

Ameri, deputado pela província de Salta, explicou que estava "com um sinal de internet muito ruim, que vai e vem", e que pensava estar desconectado quando sua mulher saiu do banheiro e apareceu no quarto.

Ele conta ter perguntado a ela como tinham ficado as próteses que ela colocou recentemente nos seios. "Vamos ver como ficou", afirmou enquanto a tocava. "Eu disse: 'Que bom que não ficaram cicatrizes'. Aí dei um beijo nos seios dela e isso foi tudo."

Após o fim da sessão, Massa disse à imprensa que o Congresso deve "pedir desculpas à sociedade argentina". "Estamos aqui trabalhando para resolver como ficará a economia argentina, como vamos lidar com a situação em que o país está. São coisas muito sérias as que tratamos aqui. Já não aguento quando percebo que há um deputado com um copo de uísque num canto, imagine uma situação dessas."