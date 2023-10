Deputado apoiado por Trump é derrotado em eleição para disputar presidência da Câmara

Agora, no entanto, a Câmara está sob extrema pressão para eleger um novo presidente rapidamente após a eclosão da guerra entre Israel e Hamas. Para que os Estados Unidos possam ampliar a ajuda ao seu principal aliado no Oriente Médio, é necessário o aval do Legislativo.

A nomeação de Scalise não significa o fim do caos no Partido Republicano, que derrubou pela primeira vez na história seu próprio líder na semana passada após uma rebelião da ala radical contra o então presidente da Câmara, Kevin McCarthy.

"Claro que ainda temos muito trabalho a fazer. Teremos que ir ao plenário e resolver isso. Vemos como o mundo é perigoso e como as coisas podem mudar rapidamente. Precisamos mandar uma mensagem de que a Câmara esta aberta e trabalhando. Minha primeira resolução que vou levar a votação vai ser que estamos com Israel", disse Scalise a jornalistas após a nomeação.

