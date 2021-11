Deputada trumpista é multada em US$ 48 mil por não usar máscara na Câmara

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A deputada republicana Marjorie Taylor Greene, apoiadora do ex-presidente Donald Trump, foi multada em US$ 48 mil (aproximadamente R$ 270 mil) por não usar máscara no plenário da Câmara, de acordo com uma carta do Sargento de Armas da Câmara, obtida pela CNN.

Greene já foi multada 20 vezes por não usar máscara. Depois de receber uma advertência em maio, a parlamentar foi multada em US$ 500 por sua primeira infração e US$ 2,5 mil por cada infração subsequente, o que está de acordo com as regras da Casa.

A trumpista apelou de pelo menos uma de suas multas, mas a punição foi mantida. As multas são descontadas do salário de Greene.

Os democratas implementaram a regra no ano passado, em meio aos primeiros dias da pandemia de covid-19. Desde então, muitos republicanos fugiram das determinações sanitárias da Câmara e foram multados.