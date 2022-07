Depósitos desabam no porto de Beirute dois anos após explosão

BEIRUTE, LÍBANO (FOLHAPRESS) - Parte dos depósitos de grãos do porto de Beirute, no Líbano, desabou na tarde deste domingo (31), levantando uma enorme nuvem de poeira e fumaça, quase dois anos depois que uma explosão gigantesca matou mais de 215 pessoas e danificou gravemente a área.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.