Depósito de gás explode em região portuária no Marrocos

As imagens mostram que uma densa fumaça preta e muito fogo são vistos de longe. Em um vídeo de outro ângulo é possível ver caminhões dos bombeiros nas proximidades do local, onde já havia fogo e, em seguida, uma explosão.

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Circulam nas redes sociais imagens de uma grande explosão no Marrocos. O local atingido é um depósito de gás no porto de Mohammédia, conforme mostrou o canal de notícias Al Arabiya.

