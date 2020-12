Depois de fazer 2ª recontagem, Geórgia vai certificar vitória de Biden pela 2ª vez

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Geórgia contou pela terceira vez os votos da eleição presidencial americana no estado. E, pela terceira vez, os números mostraram que o vencedor foi o democrata Joe Biden, informaram as autoridades locais nesta segunda (7).

Com o anúncio, Biden será oficialmente declarado o vencedor no estado pela segunda vez -sua vitória já tinha sido certificada em 19 de novembro, quando acabou a primeira recontagem, feita a mão.

Agora, a recontagem foi feita por máquinas. O resultado exato ainda não foi anunciado porque um distrito ainda não terminou o procedimento, mas a vitória de Biden já está matematicamente garantida, disse o secretário de Estado da Geórgia (cargo responsável por organizar as eleições), Brad Raffensperger. Nas duas contagens anteriores, a vantagem de Biden sobre seu rival, o republicano Donald Trump, ficou abaixo de 0,3% ponto percentual.

Segundo Raffensperger, a expectativa é que até o fim do dia o democrata seja oficialmente declarado vencedor e tenha confirmado os 16 votos que o estado tem direito no Colégio Eleitoral -nome do sistema indireto que define o presidente dos EUA.

"Nós agora contamos os votos depositados legalmente por três vezes e os resultados seguem inalterados", afirmou o secretário.