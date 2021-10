Departamento de Estado dos EUA investigará retirada de tropas do Afeganistão

A saída dos americanos do país da Ásia Central também é investigada pelo Departamento de Defesa, que tem como um dos focos o ataque das Forças Armadas americanas com um drone que mirava alvos ligados ao Estado Islâmico, mas deixou 10 civis mortos.

A apuração será tocada pela inspetora-geral do Departamento de Estado, Diana Shaw, que confirmou o procedimento em carta aos líderes das comissões de Relações Exteriores do Senado e da Câmara. O porta-voz da inspetora-geral, Ryan Holden, evitou falar em "investigações". Segundo ele, o termo correto para o trabalho seria "revisões".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Departamento de Estado dos EUA vai fazer uma investigação sobre a retirada das tropas do país do Afeganistão, encerradas em agosto. A apuração foi confirmada em uma notificação do órgão a congressistas, divulgada nesta segunda-feira (18) pelo site Politico.

