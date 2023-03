Dentista mata esposa envenenada para fugir com amante

O dentista James Toliver Craig, 25, foi preso suspeito de matar a própria esposa Angela, 43, envenenada para depois fugir com a amante, no Colorado, nos EUA. A vítima tinha seis filhos com o suspeito.

Segundo o The Guardian, Angela passou mal na quarta-feira (15), e James a levou para um hospital. Ela sentia fortes dores de cabeça e tontura, e após três dias internada precisou ser intubada. No sábado (18) ela teve morte cerebral.

A equipe médica acionou a polícia após a suspeita de envolvimento ao ser encontrado no organismo da mulher vestígios de cianeto de potássio (que é toxico e pode levar a morte). A Polícia confirmou que havia arsênico nas bebidas em que Angela tinha ingerido.

Os investigadores encontraram no email de James mensagem íntimas que trocava com a amante. Ele até chegou a viajar para o Texas com essa mulher, enquanto Angela ainda estava internada.

Segundo a irmã de Angela, há cinco anos, James teria tentando envenená-la para ficara com outras mulheres. Na época, Angela ficou internada, mas se recuperou.

James nega ter envenenado a esposa, mas permanece preso.