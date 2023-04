Democratas no Tennessee participam de atos por controle de armas e são expulsos da Câmara

O Partido Democrata no Tennessee está arrecadando fundos para apoiar Johnson, Jones e Pearson em eleições especiais que ocorrem em caso de expulsões, e os três poderão concorrer novamente no pleito.

"É moralmente inaceitável que, uma semana depois de um ataque ter tirado vidas em nossa comunidade, a única resposta dos republicanos seja nos expulsar por apoiar nossos eleitores e pedir o controle de armas", escreveu Jones no Twitter. "O que está acontecendo no Tennessee é um claro perigo para a democracia em todo o país."

Segundo as resoluções dos republicanos que pediram a expulsão, os três foram acusados de se envolverem em "comportamento desordeiro" e que "intencionalmente trouxeram desordem e desonra à Câmara dos Representantes". Os republicanos têm a maioria necessária para aprovar as resoluções de expulsão na casa.

O episódio aconteceu na sequência de um ataque a tiros em uma escola em Nashville, no Tennessee, sul dos EUA, que deixou no último dia (27) sete mortos -incluindo a pessoa que efetuou os disparos, morta em confronto com a polícia. Três das vítimas eram crianças de 9 anos

