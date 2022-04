De olho no voto muçulmano, Macron defende o uso do véu e a liberdade religiosa

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Macron, por sua vez, apresentou-se como um defensor da liberdade religiosa, afirmando que a proibição do véu significaria, por mandato constitucional, que também seriam proibidas outras peças simbólicas como o quipá judaico e a cruz cristã. (Com agências internacionais)

O presidente e candidato à reeleição Emmanuel Macron tenta garantir os votos dos muçulmanos na França no segundo turno da eleição, no dia 24, atacando sua adversária conservadora, Marine Le Pen, por sua proposta de proibir o véu islâmico em público se for eleita.

