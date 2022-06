Cúpula da Otan marca aumento do efetivo militar no Leste Europeu e mudança de tom com Rússia

A França investe 1,90%, a Itália 1,54%, a Alemanha 1,44% e a Espanha, país anfitrião da cúpula, é o penúltimo da lista com 1,01%, à frente do Luxemburgo (0,58%), segundo dados publicados nesta segunda-feira pela Otan.

A cúpula ocorre em um momento crucial para a aliança, após uma discórdia interna durante a era do ex-presidente dos EUA Donald Trump, que ameaçou retirar Washington do grupo. Mas a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro desencadeou uma mudança geopolítica, levando dois países antes neutros, Finlândia e Suécia, a se inscreverem para ingressar na Otan, e a Ucrânia a iniciar o processo para virar membro da União Europeia.

"A Rússia abandonou a parceria e o diálogo que a Otan tenta estabelecer com a Rússia há muitos anos. Eles escolheram o confronto em vez do diálogo. Lamentamos isso --mas é claro que precisamos responder a essa realidade."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cúpula da Otan em Madri nesta terça (28) e quarta (29) deve assinalar uma espécie de refundação da aliança militar ocidental diante do prolongamento da Guerra da Ucrânia, e também marcar o endurecimento do tom com o qual a Rússia é tratada pelos países membros.

