Cuba aprova casamento LGBTQIA+ e barriga de aluguel em referendo

Segundo o Conselho Eleitoral, o projeto foi aprovado com 66% dos votos. Para a presidente do órgão, Alina Balseiro, o resultado mostra uma "tendência irreversível".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os cubanos aprovaram, em referendo neste domingo (25), uma nova legislação que legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a barriga de aluguel e outras normas relacionadas a configurações familiares. Trata-se apenas do terceiro referendo em mais de 60 anos de regime.

