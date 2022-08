Criticado por Bolsonaro, Boric fala em reagir a 'possível golpe no Brasil'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alvo de críticas de Jair Bolsonaro (PL), o presidente do Chile, Gabriel Boric, elogiou, em entrevista à revista Time, manifestos em defesa do sistema eleitoral brasileiro, como os publicados pela USP (Universidade de São Paulo) e pela Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo).

Na avaliação do mandatário, a América Latina deve reagir em caso de tentativa de golpe contra a democracia.

"Foi muito esperançoso ver a carta de São Paulo, que tem um milhão de assinaturas a favor da democracia, com a transversalidade dos signatários de vários setores da sociedade e da política. Foi um sinal poderoso da sociedade civil brasileira. Se houver uma tentativa como aconteceu, por exemplo, com a Bolívia em 2020, em que se acusou de fraude que não foi, e um golpe de estado foi validado, a América Latina tem que reagir em conjunto para colaborar na prevenção", disse.

A manifestação ocorre depois de o governo do Chile ter convocado, na segunda-feira (29), o embaixador do Brasil em Santiago, Paulo Roberto Soares Pacheco, a prestar esclarecimentos sobre ataques feitos contra Boric durante o primeiro debate com candidatos à Presidência da República, organizado por Folha de S.Paulo, UOL, Band, e TV Cultura.

"Lula apoiou o Presidente do Chile também, o mesmo que praticava atos de tocar fogo em metrôs lá no Chile. Para onde está indo o nosso Chile?", questinou Bolsonaro em suas considerações finais no evento.

Em nota, a ministra das Relações Exteriores do Chile, Antonia Urrejola, disse que as declarações do mandatário brasileiro a respeito do chileno são "informações absolutamente falsas" e que "corroem a democracia e as relações bilaterais".

Na terça-feira (30), Bolsonaro se pronunciou sobre reunião do governo chileno com o embaixador do Brasil em Santiago. "Se exagerei ou não, não deixei de falar a verdade", afirmou.

Ao UOL, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou que questionamentos sobre declarações feitas pelo presidente Bolsonaro devem ser encaminhados à Presidência da República e confirmou que o embaixador do Brasil em Santiago reuniu na tarde de segunda-feira na chancelaria chilena.

Questionado sobre as declarações de Boric à Time, o Palácio do Planalto não se manifestou.