Cristina Kirchner mostra dedo do meio para apoiadores de Milei

Netse doingo (10), a ex-vice-presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, mostrou o dedo do meio para apoiadores do novo mandatário argentino, Javier Milei (La Libertad Avanza), durante a cerimônia de posse do presidente eleito.

De acordo com a CNN, o canal argentino TN captou o momento em que ela fez o gesto. As imagens exibem Kirchner acompanhada de seguranças, a poucos metros do congresso nacional argentino, e o instante exato em que ela mostra o dedo para o alto.

Segundo o TN, Cristina apontou o dedo para cima e fez o gesto para algumas pessoas que a insultavam no local. “Cristina vai ser presa, Cristina vai ser presa”, gritavam.

Responsável pela condução da cerimônia de posse de Milei, Cristina Kirchner adentra no congresso logo em seguida, quando a gravação termina.