Criança sem supervisão dos pais tenta abrir porta de emergência em pleno voo

Um voo da Citilink, uma empresa indonésia, que iria de Jacarta à Batam, foi forçado a desviar do curso e pousou em uma emergência depois que uma criança tentou abrir a porta de emergência do avião.

De acordo com o relatório do "Daily Star", o avião acabou pousando inesperadamente no aeroporto Sultan Mahmoud Badaluddin II em Palembang.

Os pais do menor que causou todo alvoroço estavam no avião e, após um momento de distração, permitiram que a criança se aproximasse da porta de emergência e tentasse abri-la à força. Felizmente, de acordo com a empresa, não foi bem-sucedido.

"Imediatamente pedimos uma explicação aos pais das crianças em questão. Esses passageiros devem fazer uma declaração às autoridades", disse um porta-voz da empresa, acrescentando que até agora os pais das crianças não foram punidos, mas as autoridades estão investigando o incidente.