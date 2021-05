Criança perde parte do intestino após gravar desafio do TikTok

Após uma das cirurgias, os médicos retiraram duas esferas restantes, o que exigiu a retirada cinco centímetros do intestino do menino.

Em entrevista ao Daily Mail, a mãe do menino alertou os pais sobre o perigo dos desafios na internet. “Por favor, converse com seus filhos e diga como ISTO É PERIGOSO”, escreveu ela. “As contas de magnetita são mortais se ingeridas. Eles até os têm em ambientes educacionais / de cuidados infantis para as crianças brincarem. DESTRUA-OS ... !!!!! ”

Depois de reclamar por mais de uma semana de fortes dores no estômago , o garoto inglês, Ellis Tripp, foi levado ao hospital às pressas por sua mãe. Inicialmente, os médicos suspeitaram que ele estaria com apendicite , mas ficaram espantados quando, durante o exame, seus instrumentos foram atraídos magneticamente pelos ímãs em seu estômago.

Um menino de 11 anos está internado em estado grave após engolir 5 pequenas esferas magnéticas ao usá-las como piercings falsos na língua ao gravar um desafio do aplicativo TikTok. De acordo com o R7, a criança passou por duas cirurgias, em uma delas, os médicos removeram 5 centímetros de seu intestino.

