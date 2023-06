Criança morre após passar mal durante voo para Nova York

Mesmo com uma equipe de emergências do aeroporto de prontidão para salvar a criança, a menina não resistiu.

De acordo com a NBC, a criança teria perdido a consciência durante o voo, e um médico que estava na aeronave fez os primeiros socorros na menina. O capitão do voo precisou fazer um desvio para Budapeste, na Hungria, onde fez um pouso de emergência.

