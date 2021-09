Criança morre após contrair ameba comedora de cérebro em fonte de parque

De acordo com o site 'Tua Saúde', a Naegleria pode ser encontrado em águas quentes não tratadas, como rios e piscinas comunitárias, por exemplo, e que pode entrar no organismo por meio do nariz e atingir diretamente o cérebro, onde destrói o tecido cerebral e causa sintomas como perda de apetite, dor de cabeça, vômito, febre e alucinações.

Em 2019, uma menina de 10 anos morreu ao ter o cérebro atacado por um tipo raro de ameba contraído durante mergulho em um rio do Texas. Segundo os médico, a espécie do tipo Naegleria Fowler Ameba, acabou entrando pelo nariz da criança e ao acessar o cérebro, acabou comendo o órgão dela.

Ainda no hospital, a criança foi diagnosticada com meningoencefalite amebiana primária, que é uma infecção causada pela ameba Naegleria fowleri.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.