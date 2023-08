Criança de 3 anos é esmagada por elefante e animal é atacado com lanças

Your browser does not support the video tag.

Elefante é atacado no Quênia após morte de criança pic.twitter.com/xIxv3II8Iw — Aquitemnotícias (@aquitemnoticias) August 8, 2023

Um elefante foi atacado com lanças após a morte de um menino de 3 anos de idade, que foi esmagado por um animal. O caso aconteceu no Quênia, na África, no último sábado (5).

Segundo o G1, o animal atacado pertence a um grupo de elefantes que perseguiu uma mulher que estava com o filho de 3 anos. A criança acabou morrendo esmagada.

No domingo (6), um grupo de pessoas da etnia Maasai, encurralou um dos animais e tentavam matá-lo com pancadas na cabeça e o furando com lanças.

Funcionários do Serviço de Vida Selvagem do Quênia foram até o local e convocaram reuniões com a comunidade para tentar acalmar os ânimos e encontrar uma solução para as tensões contínuas entre os moradores e os animais.

Especialistas afirmam que os animais começaram a agir de forma agressiva porque tiveram suas áreas reduzidas, aproximando-os de áreas habitadas por pessoas.