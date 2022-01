Criança compra mais de R$ 10 mil em móveis enquanto brincava com celular da mãe

Madhu Kuma, mãe da criança, disse que o menino confirmou a compra de itens que estavam adicionados no carrinho virtual do site da loja, entre poltronas e suporte de plantas.

Um menino de 2 anos comprou mais de R$ 10 mil (US$ 2 mil) em móveis enquanto brincava com o celular da mãe. O caso aconteceu em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

