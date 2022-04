Cresce visão negativa dos americanos sobre a China, diz pesquisa

"Após ataques sem escrúpulos e sem vergonha de alguns políticos dos EUA à China, alguns meios de comunicação dos EUA espalharam rumores e alguns think tanks dos EUA difamaram a China", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Zhao Lijian, em uma entrevista coletiva regular em Pequim nesta sexta-feira.

A China culpou os políticos, a mídia e os think tanks dos EUA por moldarem uma percepção negativa do país entre os americanos.

As relações EUA-China se deterioraram acentuadamente nos últimos anos, e o presidente americano, Joe Biden, prometeu que Pequim não substituirá o país sob seu comando como líder global do mundo.

As opiniões desfavoráveis em relação à China nos Estados Unidos e em muitas outras economias avançadas cresceram nos últimos anos, com os governos ocidentais se queixando de que o país cada vez mais poderoso usa coerção econômica e militar para exercer sua vontade em todo o mundo.

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O número de americanos com opinião negativa sobre a China atingiu um novo patamar, com mais de 90% dos adultos dizendo que a parceria do país asiático com a Rússia é um problema para os Estados Unidos, revelou uma pesquisa divulgada na quinta-feira (28) pelo Pew Research Center.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.