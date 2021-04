Covid-19: variante Eek é causa da maioria de casos em hospital japonês

Com a Olimpíada programada para começar em julho, o Japão luta contra uma nova onda de infecções. Especialistas em saúde estão particularmente preocupados com a disseminação de cepas mutantes, mesmo que a vacinação da população em grande escala ainda não tenha começado.

A variante E484K, apelidada de "Eek" por alguns cientistas, foi encontrada em dez das 14 pessoas com teste positivo para o vírus no Hospital da Universidade de Medicina e Odontologia de Tóquio em março, disse a emissora.

Cerca de 70% dos pacientes com covid-19 testados em um hospital de Tóquio no mês passado carregavam uma variante conhecida por reduzir a proteção oferecida pela vacina, informou a emissora pública japonesa NHK neste domingo (4).

