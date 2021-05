Covid-19: EUA flexibilizam isolamento após vacinação de metade da população

Com o avanço da vacinação, os americanos já contam com menos restrições durante a pandemia.

Os Estados Unidos anunciaram a flexibilização do isolamento após alcançarem a metade da população vacinada contra Covid-19. De acordo com o IG, cerca de 293,7 milhões de doses de vacinas foram aplicadas até este sábado (29), sendo 134 milhões de norte-americanos já completaram o esquema vacinal ao tomarem as duas doses de imunizantes contra a Covidd-19.

