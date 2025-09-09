   Compartilhe este texto

Por Folha de São Paulo

Versão anterior do título da reportagem "Israel faz ataque inédito contra o Qatar e mata membros do Hamas" afirmava incorretamente que o ataque de Israel matou seis membros do Hamas no Qatar; as vítimas, na verdade, incluem cinco membros do grupo terrorista e um militar qatari. O texto original foi corrigido, e uma nova versão, publicada.

