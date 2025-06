Diferentemente do que dizia a versão original do texto "Berlim pede que população não deixe comida para ratos e vai emitir multas de até R$ 160 mil", a salmonella é uma bactéria, não uma doença. A infecção causada pelo organismo se chama salmonelose. O texto original foi corrigido e uma nova versão foi publicada..

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.