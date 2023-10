Diferentemente do que havia sido informado em versão anterior do texto "Suposto atirador de 14 anos abre fogo em shopping na Tailândia e mata 1", Informação inicial das autoridades da Tailândia reproduzida pela agência de notícias Reuters citava três mortos em ataque a tiros em ​Bancoc. O saldo oficial foi reduzido posteriormente para uma vítima. O texto original foi atualizado e uma nova versão, publicada.

