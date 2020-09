Corpo é encontrado em lago da residência do Príncipe William e Kate Middleton

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um corpo de uma mulher foi encontrado em lago do Palácio de Kensington, em Londres, residência oficial do Príncipe William e de Kate Middleton, duquesa de Cambridge.

Segundo o tabloide The Sun, a rainha Elizabeth 2ª estava no palácio junto com William, Kate e os netos quando o corpo foi encontrado, no dia 29 de agosto.

A polícia ainda não confirmou a identidade da mulher. Inicialmente, as autoridades informaram que se tratava da artista Endellion Lycett Green, que estava desaparecida. Green, no entanto, foi encontrada com vida esta semana.

"Minha irmã está viva, bem e segura", disse seu irmão, John Lycett Green. A polícia disse ao tabloide Daily Mail que a morte não é considerada um homicídio, mas que as investigações sobre o caso seguem em andamento.