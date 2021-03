Corpo de vítima de tsunami no Japão é achado 10 anos depois

O balanço oficial da tripla catástrofe de 2011 no Japão (terremoto, tsunami e acidente nuclear de Fukushima) foi de 15.899 mortes em dezembro de 2020, de acordo com a polícia japonesa.

Segundo a RFI, restos de um esqueleto, incluindo um crânio, foram encontrados em 17 de fevereiro, disse um porta-voz da polícia. A descoberta ocorreu em uma praia de Higashimatsushima, no departamento de Miyagi, no nordeste do Japão. A cidade fica ao norte de Fukushima, onde ocorreu o acidente nuclear após o tsunami.

O corpo de uma mulher que era considerada desaparecida desde o devastador tsunami de 2011 no Japão foi encontrado, anunciou a polícia nesta sexta-feira (5). A identificação dos restos mortais da vítima ocorre a poucos dias do 10º aniversário da catástrofe.

