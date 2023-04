Corpo de menino é encontrado na boca de jacaré após pai jogá-lo vivo em lago

Um homem identificado como Thomas Mosley, 21 anos é suspeito de ter jogado o filho ainda com vida em um lago na Flórida, nos Estados Unidos. O corpo da criança foi encontrado na boca de uma jacaré. As vítimas foram vistas pela última vez com vida no dia 29 de março.

Segundo a polícia, o homem teve um desentendimento com a namorada Pashun Jeffrey, de 20 anos, mãe do menino. Thomas a matou com mais de 100 facadas e deixou o corpo no quarto da casa onde moravam, em seguida, pegou o filho, de apenas 5 anos, e atirou no lago.

O garoto foi encontrado entre as mandíbulas de um jacaré perto de São Petesburgo por um policial que precisou atirar no animal para fazer o resgate do corpo da criança.

O assassino foi preso após procurar um hospital para tratar dos ferimentos causados pela briga que teve com Pashun.

A motivação do crime não foi esclarecida pelo autor das mortes, e ele responderá por dois assassinatos em primeiro grau.