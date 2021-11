Coronavírus: Japão deve aliviar o controle de fronteiras nesta segunda-feira

Cerca de 73% da população foi totalmente vacinada. Tóquio relatou 25 casos na sexta-feira, 5, abaixo de 30 pelo nono dia consecutivo. Em todo o país, o Japão teve 158 casos confirmados na quinta-feira, totalizando o acumulado de 1,72 milhão, com cerca de 18.300 mortes. Fonte: Associated Press.

As categorias de pessoas que podem entrar no país incluem viajantes em visitas de negócios de curto prazo de menos de três meses, bem como visitantes de longo prazo, incluindo estudantes estrangeiros e trabalhadores nos chamados programas de estágio técnico, com uma exigência de quarentena de 14 dias.

O Japão anunciou que facilitará os controles de fronteiras a partir desta segunda-feira (8) para viajantes totalmente vacinados, exceto turistas, respondendo a pedidos da comunidade empresarial após um rápido declínio nas infecções. Todos os que entrarem no Japão devem estar totalmente imunizados com vacinas reconhecidas pelas autoridades japonesas.

