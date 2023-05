Coroação de Elizabeth 2ª foi maior e teve frango frio como prato principal

E há o frango. Charles e Camilla, a rainha consorte, escolheram como prato oficial uma quiche de inspiração francesa com espinafre, favas, queijo e estragão. Já Elizabeth optou por um frango frio com molho de creme de curry amarelo brilhante. O frango é primeiro escaldado em vinho branco e temperado. Em versões modernas, costuma-se usar passas, mas o original pedia purê de damasco.

A liturgia da coroação foi semelhante à de agora, com apresentação da Bíblia, unção com óleo sagrado, entrega de objetos reais e o juramento feito pela nobreza. Charles incorporou várias mudanças, como convidar o público, em vez da nobreza, a jurar lealdade ao rei, além da participação de sacerdotisas e de religiosos não cristãos e da introdução de trechos em línguas clássicas das outras nações do reino.

Cerca de 500 mil aparelhos foram vendidos nas semanas anteriores, e a cifra de TVs no reino em 1953 chegou a 2 milhões ou 3 milhões, a depender da fonte. A coroação foi o primeiro evento do Reino Unido transmitido ao vivo na Europa —a audiência mundial foi estimada em 277 milhões.

Estima-se que 27 milhões de uma população de 51 milhões no Reino Unido tenham assistido à coroação ao vivo. Outro dado indica que cada aparelho de TV foi visto, em média, por 17 pessoas. Muitos alugaram um televisor só para o dia, enquanto outros se reuniram com amigos e vizinhos para poder ver o evento.

