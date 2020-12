Coreia do Sul registra recorde de casos de Covid-19 no Natal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Coreia do Sul registrou recordes de casos de Covid-19 no Natal. Na sexta (25), houve 1.241 novos diagnósticos da doença, o maior número já registrado no país. No sábado (26), foram 1.132.

A maioria dos casos ocorreu na região de Seul. Há surtos identificados em asilos de idosos, em igrejas e em uma prisão, onde 520 detentos, funcionários e familiares deles foram infectados.

O país já foi considerado um exemplo na luta contra a pandemia, com a maior parte da população seguindo as diretrizes oficiais. Mas as autoridades são criticadas por terem baixado a guarda e não se preparado para este novo surto, chamado no país de terceira onda.

Em uma tentativa de conter o avanço das infecções, as autoridades proibiram desde quarta (23) as reuniões sociais privadas com mais de quatro pessoas até 3 de janeiro na região de Seul. Uma reunião no domingo (27) debaterá se o país adota medidas ainda mais rígidas para a semana do Ano-Novo.