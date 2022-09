Coreia do Norte faz teste de míssil dias antes de viagem de Kamala Harris à região

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico de curta distância ao largo da sua costa leste neste domingo (25) --noite de sábado no horário de Brasília--, informaram as forças armadas de Seul. Segundo as autoridades, o lançamento se deu a partir de uma região próxima à capital do país, Pyongyang.

