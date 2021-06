Copa América tem 41 casos confirmados de Covid-19

"No dia de 13 de junho, foram notificados 41 casos de Covid-19 confirmados, sendo 31 entre jogadores e membros das delegações e 10 prestadores de serviços contratados para o evento. Todos os casos de prestadores de serviços foram confirmados em Brasília (DF)", diz trecho do comunicado.

De acordo com o Globo Esporte, foram realizados 2.927 testes até ontem (13), na estreia do campeonato. Ao todo, foram 31 casos entre jogadores e integrantes das delegações, além de 10 prestadores de serviço contratados para o evento, todos no Distrito Federal. Além disso, testes de sequenciamento genético foram feitos para análise de variantes. Os resultados devem sair em até duas semanas.

