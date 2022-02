Contas que divulgavam fake news contra Ucrânia são derrubadas pela Meta

As contas falsas do Facebook e Instagram eram direcionadas para pessoas na Ucrânia, que persuadiam os usuários e os levavam para sites que publicavam fake news sobre os esforços do país para se defender do ataque da Rússia.

De acordo com a Meta, o grupo usava publicações de sites de notícias que se apresentavam como independentes, além de perfis falsos e contas roubadas do Facebook, Instagram, Twitter, Telegram e a rede social russa VK.

Dona do Facebook e Instagram, a equipe de segurança cibernética da Meta derrubou uma rede de contas falsas que divulgavam fake news contra a Ucrânia no último domingo (27).

