Conheça o homem com o maior nariz do mundo

Um homem chamado Mehmet Özyürek, de 72 anos, foi considerado a pessoa viva com maior nariz do mundo por duas décadas, de acordo com o Guinness World Records. A afirmação foi feita mais uma vez neste mês em Artvin, na Turquia, sua cidade natal.

Mehmet, tem um nariz que mede 8,8 centímetros e conseguiu manter seu recorde. “Meu olfato é diferente das outras pessoas. Posso dizer qual prato está cozido só de entrar em minha casa”, disse o homem ao Guinness, o homem ainda completa dizendo “Eu amo meu nariz. […] Fui abençoado”.

A primeira vez em que esteve no Guinness foi no ano de 2001, desde então ele precisou passar por duas conferidas para saber se o nariz cresceu, uma em 2010 e neste ano, no dia 13 de novembro. Entretanto, seu nariz continua do mesmo tamanho. O que segundo um organizadores do Livro dos Recordes, pode acabar com o mito de que o nariz e orelhas continuam crescendo durante a vida.